Binlerce İsrailli’den Açık Mektup: “Ateşkes için tüm dünyayı baskı yapmaya çağırıyoruz.”

3000’den fazla İsrailli Türkçe dahil 11 dile çevrilen, dünya kamuoyuna seslenen açık mektubu imzaladı. Mektupta ‘bizi kendimizden kurtaracak her türlü yaptırımı uygulayın’ ifadelerine yer verildi.

Açık mektubun yer aldığı site 1937 – 2023 yılları arasında yaşamış olan İsrael Puterman’ın anısına atfedildi.

İmzaya açık olan mektubun Türkçesi şu şekilde:

Biz, İsrail’de ve başka yerlerde ikamet eden, kadın ve erkek İsrail vatandaşları olarak, uluslararası toplumu (Birleşmiş Milletler ve kurumlarını, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve teker teker tüm dünya ülkelerini) İsrail/Filistin ve bölgede yaşayan halkların geleceği, güvenlik ve yaşam haklarının güvence altına alınması amacıyla İsrail ile komşuları arasında derhal ateşkes sağlanması için İsrail’e karşı olası her türlü yaptırımı kullanarak derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.

Birçoğumuz uzun süredir işgale karşı, barış ve ortak varoluş için çalışan aktivistleriz. Bugün, ülkemiz ve halkına duyduğumuz sevgi nedeniyle derin kaygı içindeyiz. Hamas ve suç ortaklarının 7 Ekim’de işlediği savaş suçları karşısında olduğu gibi İsrail’in işlediği sayısız savaş suçu karşısında da dehşeti yaşıyoruz. Ne yazık ki İsraillilerin çoğunluğu savaşın devamını destekliyor. Dolayısıyla şu anda, içeriden gelecek bir değişim imkansız görünüyor. İsrail Devleti diğerlerini de yok edecek bir girişimi sırtlamış, kendisini de intihara götüren bir yolda ilerliyor ve bu gidişat her geçen gün daha da kötüleşiyor.

İsrail hükumeti rehin tutulan kendi vatandaşlarını terk etti (ve bazen onları öldürdü); İsrail’in Güney ve Kuzey sakinlerini yüzüstü bıraktı ve eylemleriyle onlarının geleceğini feda ediyor. İsrail vatandaşı Filistinliler, iktidardakiler kadar kamuoyunun çoğunluğu tarafından da zulme uğruyor ve suskunluğa mahkum ediliyorlar. Baskı, gözdağı ve siyasi zulüm, bizimle aynı görüşleri paylaşan birçok vatandaşın bu çağrıyı imzalayarak kamuoyu önüne açık bir şekilde çıkmasını engellemekte.

Savaş devam ettikçe, çatışmanın çözüm -bir uzlaşma, Yahudi-İsraillilerin gelecekte içinde güven içinde yaşayabileceği bir yaşam alanı- ufku da daralıyor. Artık, yıkım ve kıyıma derhal son verilmeli!

Etkili bir uluslararası baskının olmayışı, İsrail’e silah tedarikinin devam etmesi, ekonomik, güvenlik, bilimsel ve kültürel işbirliği anlaşmalarının sürdürülmesi, birçok İsrailliyi, hükumetleri tarafından izlenen politikanın uluslararası destek bulduğu inancını besleyerek rahatlatıyor. Pek çok devlet başkanı öfkeli ve İsrail’i kınıyor ancak bu açıklamalar sonuç alana kadar takip edilmiyor. Boş sözlerden bıktık.

Geleceğimiz, tüm İsrail/Filistin halkının ve bölge ülkelerinin geleceği için size yalvarıyoruz: Bizi bizden kurtarın! Acil ve kalıcı bir ateşkes için İsrail’e gerçek bir uluslararası baskı uygulayın.

https://www.avlaremoz.com/2024/10/28/binlerce-israilliden-acik-mektup-ateskes-icin-tum-dunyayi-baski-yapmaya-cagiriyoruz/