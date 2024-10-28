2025’te Ermenistan sermaye harcamalarının yüzde 55,8’i savunma sektörüne

Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan, Ulusal Meclis daimi komitelerinin ortak oturumunda 2025 devlet bütçesinin ön görüşmesinde, ” Gelecek yılki devlet bütçesine göre savunma sektörü harcamaları 664,7 milyar dram olacak.” diye duyurdu.

Bakan Hovhannisyan, “Sermaye harcamalarının yüzde 55,8’i savunma sektörüne yönlendirilecek. Savunma sektörünün giderleri 664,7 milyar doları bulacak ve bu rakam, 2024 yılı devlet bütçesinin savunmaya yönelik belirlediği harcamaların yüzde 20’sini aşacak. Sonuç olarak savunma harcamaları GSYİH’nın yüzde 6’sını oluşturacak ve 2024’e göre 0,7 puan daha yüksek olacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan, gelecek yılın devlet bütçesinin tüm gücünün savunma sektörünün gelişimine odaklandığını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/28/2025-Ermenistan-sermaye-harcamaları-savunma/288812