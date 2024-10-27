Kalfayan madağında umut verici tablo

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında (madağ) bu hafta sıra Kalfayan Yetimhanesi’ndeydi. Sahakyan ve Bezciyan okulları yararına verilen yemeklerde, toplanan bağışlar açıkların kapanmasına yetmemişti. 27 Ekim Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde Kalfayan yararına sevgi sofrası düzenlendi. Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Okulun bu yılki bütçe açığı 16 milyon TL’yi buluyordu. Madağda 14 Milyon TL civarında bağış toplandı. İşhan Erdinç

Kalfayan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Alfret Suna ve yönetim kurulundan Ayk Erkman, Tamar Karasu, Masis Rüstem ve Odet Candan; Kalfayan Madağ Tertip Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Başkanı Masis Kuyumcu ve yönetim kurulundan Leda Direduryan ile Kandilli Surp Yergodasan Arakelots Kilisesi Vakfı’ndan Arlet İncidüzen madağ öncesi gazetemizi ziyaret ederek okulun genel durumu hakkında bilgi vermişti.



Kalfayan Okulu’nun geçtiğimiz yılki bütçe açığı 11 milyon TL idi. Geçen yıl yapılan sevgi sofrasında 5 milyon TL bağış toplanmış ve açık kapanmamıştı. Okulun bu yılki bütçe açığının 16 milyon TL olduğunu söyleyen Vakıf Başkanı Alfret Suna, gelirlerinin 6 milyon TL olduğunu söylemişti. Kalfayan Okulu’nun bütçe açığının kapatılması için 27 Ekim Pazar günü sevgi sofrası kuruldu. Toplumun yoğun ilgi gösterdiği yemekte öğrenciler şiirler okudu, şarkılar seslendirdi ve danslar etti.

Yemekte, Kalfayan Okulu’nun açık kalması gerektiği vurgulandı.

Kalfayan Okulu’nun bütçe açığının kapatılması için kurulan Anadolu Yakası Vakıfları Dayanışma Platformu’nda yer alan vakıflara yemekte teşekkür plaketi verildi.

Okulun bütçe açığı 16 milyon TL’di. Yemeğin kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, 14 milyon TL bağış toplandığını açıkladı ve tablonun yapılacak diğer madağlar için umut verdiğini söyledi.

Patrik Maşalyan, okullarla ilgili tasarrufa gidilmesi için önce ‘vakıfların mülk ve gelirlerinin bilinmesi’ gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31202/kalfayan-madaginda-umut-verici-tablo