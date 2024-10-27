İkinci Disney vakası! ‘Atatürk’ filmi Mustafa’ Avrupa’da engellendi… ‘Ermeni lobisinin saldırısı’

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Ulu Önder Atatürk’ün çocukluğunu anlatan ilk animasyon filmi Mustafa 25 Ekim’de vizyona girdi. Ancak filmin Avrupa’da gösteriminin engellendiği ortaya çıktı. Filmin yapımcısı Kamuran Ayna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 Ekim Cuma günü vizyona giren ‘Mustafa’ filmi, Avrupa’da da yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğa odaklanan ve Atatürk anlatımı konusunda ilk animasyon sinema filmi olma özelliğini taşıyan ‘Mustafa’nın biletleri özellikle 18 Ekim’de ön satışa çıkmasıyla birlikte yurtdışında kimi lobilerin de hedefi olmuştu.

Bu durumun gelinen noktada filmin Avrupa’da gösteriminin engellenmesine kadar vardığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Can Uğur’a konuşan filmin yapımcılarından Kamuran Ayna, film tanıtımına başlamalarından hemen sonra Avrupa’da Ermeni lobisi tarafından engellenmeye çalışıldıklarını aktardı ve filmin vizyona girmesine saatler kala da bu engellemenin başarıya ulaştığını açıkladı.

ERMENİ LOBİSİNİ İŞARET ETTİ

Kamuran Ayna “Avrupa’da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk’ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü” derken, Avrupa’da güçlü konumda olan Ermeni lobisine işaret etti.

Avrupa’da ilk olumlu vizyon girişiminin ardından her gün Avrupa’daki dağıtımcılardan yeni bir olumsuz haber aldıklarını aktaran Kamuran Ayna, “Dağıtımcılarla ön anlaşmalar yaptıktan sonra her gün başka bir ülkeden telefon aldık. Tüm dağıtımcılar sinema salonları tarafından kendilerine ulaştırılan rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar bir anda. Sonuç olarak şuan Avrupa’da filmimizi gösteremiyoruz” diye konuştu.

ARKASINDA KİMLER VAR?

Sinema salonlarının kapıyı kapatmak zorunda kalmasıyla dağıtımcıların da elinin kolunun bağlandığını belirten Kamuran Ayna, “Önce Almanya’dan, ardından Avusturya’dan ret geldi. Ki biz dağıtımcılarla salon salon planlama bile yapmıştık. Filmin Avrupa’da hangi lokasyonlarda vizyona gireceği bile belliydi. Ancak salonlar böyle bir tehdide göğüs geremedi ne yazık ki. Olan Avrupa’da yaşayan yüz binlerce Türk evladına oldu. Çünkü biz bu filmi, özellikle Ata’yı anlaması gereken çocuklara ve onlara Ata’yı daha rahat anlatabilsinler diye anne-babalara yapmıştık. Avrupa’daki çocuklarımız da bu noktada çok önemliydi. Onların ülkeleriyle ve tarihleriyle bağlarını güçlendirmek gibi bir amaç edinmiştik ama Ermeni lobisinin saldırısına uğradık. Çocuklarımıza ulaştıramadığımız için ‘Mustafa’yı, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

‘İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR, HER ÇOCUĞUMUZA İZLETECEĞİZ!’

Yapımcı Ayna, ‘Mustafa’ filmi için girişimlere devam edeceklerini belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bu filmi, Ata’mızı çocuklara insan yönüyle anlatalım diye yaptık. Her ne zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın ayağa kalkabilme gücünü kendi iradelerinde bulabilsinler diye yaptık. Bir asırlık bir çınarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderinden bahsediyoruz. Hele de Mustafa filmi, Atatürk’ün çocukluğuna odaklanıyor. Bunda bile kutuplaştırıcı, kışkırtıcı bir dil kullanıldığını ve insanların manipüle edildiğini görüyoruz.

Bu bir yandan üzücü, diğer yandan da bu filme ne kadar ihtiyacımız olduğunun göstergesi. İsteyen dış düşman engellemeye çalışsın, isteyen iç düşman provake etsin; biz ‘Mustafa’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan her çocuğa izletmeye kararlıyız. Geçmişimizle, kurucu irademizle, 100 yıllık hürriyetimizin sembolüyle, hatta onun çocukluğuyla uğraşanlar elbette kaybedecek, Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrenen ve de iyi anlayan çocuklarımız kazanacak. Bunu biliyoruz.”

ATATÜRK DÜŞMANLARININ İLK İCRAATI DEĞİL

Ayna bu durumun Atatürk düşmanlarının ilk icraatı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Aslında bu, ‘Mustafa’ filminin yaşadığı ilk saldırı değil. Henüz iki gündür vizyonda olan film, biletleri Türkiye’de ön satışa çıktığı 18 Ekim’de de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sosyal medya trollerinin saldırısına uğramıştı. Filme destek olanlar ise “#furkanbölükbaşıtutuklansın” etiketi altında gericilere tepki göstermişlerdi.”

https://12punto.com.tr/gundem/ikinci-disney-vakasi-ataturk-filmi-mustafa-avrupada-engellendi-ermeni-lobisinin-saldirisi-57358