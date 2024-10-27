Diyarbakır’daki 4 kilise papazsız kaldı!

Zelal Sinayiç

Diyarbakır’da yüzlerce yıllık geçmişi bulunan 13 kiliseden 4’ü papazsız kaldı. Cemaat üyeleri, özel gün ve bayramlarda başka şehir ve yurt dışından papaz getiriyor.

AMİDA HABER– Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan 13 kiliseden yalnızca 4’ü aktif olarak ibadetlere ev sahipliği yapıyor. Bu aktif kiliseler Meryem Ana Süryani Kilisesi (Katolik), Surp Giragos Kilisesi (Ortodoks), Mar Petyun Keldani Kilisesi (Katolik) ve Diyarbakır Kilisesi (Protestan).

Kilise var papaz yok!

2015-2016 yıllarında Sur ilçesinde yaşanan çatışmalar, Surp Giragos ve Mar Petyun Keldani kiliselerinde büyük hasara yol açarken, her iki kilise 6-7 yıl boyunca ibadete kapalı kaldı. Yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kiliseler geçtiğimiz yıl yeniden ibadete açıldı. Ancak bu kiliselerde görev yapacak papaz olmaması ibadetleri engelliyor.

Surp Giragos Kilisesi’nde Ortadoğu’nun en büyük kilisesi olmasına rağmen sürekli görev yapan papaz bulunmuyor. Özel gün ve bayramlarda başka şehirlerden getirilen papazlar, düzenlenen ayinleri yönetiyor.

Cemaat sayısı 100’e kadar düştü

Diyarbakır’da geçmişte büyük bir Ermeni nüfusu bulunurken, din değiştirme gibi nedenlerle bugün dört kiliseye bağlı cemaat sayısı 100 kişiye kadar düştü. Cemaatin azlığı ve bütçe yetersizliği nedeniyle Diyarbakır’daki kiliseler özel gün ve bayramlarda dışarıdan papaz getirmek zorunda kalıyor.

Bu durum haftalık ayinlerini kiliselerde yerine getiremeyen aileler, dini ritüellerini çoğunlukla kendi evlerinde yerine getirmeye çalışıyor.

Mardin’den papaz geliyor

Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde daha önce görev yapan papaz bulunurken, tayin nedeniyle Mardin’e gidince kilise papasız kaldı. Özel gün ve bayramlarda Mardin’den papaz getirtiliyor.

https://amidahaber.com/kultur-sanat/diyarbakirdaki-4-kilise-papazsiz-kaldi-203026h