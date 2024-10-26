Trabzonlu Gezginler Antik Kentte Talanla Karşılaştı!

Trabzon’dan Gümüşhane’ye giden gezginler Krom Antik Kenti’nde define avı ile tahrip edilmiş kilise ile karşılaştı

Songül Mazlum

Trabzon‘dan Gümüşhane’ye giden gezginler, Krom Antik Kenti’ndeki kilisede büyük bir tahribatla karşı karşıya kalarak şaşkınlığa uğradı. Trabzon’dan Gümüşhane’ye giden gezginler Krom Antik Kenti’ndeki kiliseyi definecilerin adeta talan ettiğini gözlemledi.

Krom Antik Kenti’ndeki Kilisede Define Avı

Krom Antik Kenti’ndeki kilisenin zemini define umuduyla adeta ayağa kaldırılırken, frekslerin de tamamına yakınının neredeyse tahrip edildiği gözlendi. Kilisenin duvarına da yer yer boyalarla yer yer kazınarak yazılar yazılırken, antik kentin içler acısı hali ziyaretçilerde üzüntü yarattı. Krom Antik kentinde karşı karşıya kaldıkları içler acısı hali kayıt altına alan gezginler, yetkililere Krom Antik Kenti’nin koruma altına alınması için çağrıda bulundu.

Gümüşhane’de Yetkililer Krom Antik Kentine Sahip Çıkmalı

Sadece tarihi yapısıyla değil eşsiz doğası ve taş evleri ile dikkat çeken bölgenin turizm için büyük potansiyel taşıdığına işaret eden gezginler, Gümüşhane’nin göz göre göre çok değerli bir hazinesini kaybetmemesi gerektiğini savundu.

Krom Vadisi – Gümüşhane

Eski çağlardan beri önemli bir geçiş bölgesi üzerinde konuşlanmış olması ve İmera, İstavrit gibi dönemin önemli merkezlerinin arasında kalması, Krom Vadisi’ni sürekli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Krom Vadisi’nin maden kaynakları bakımından da zengin olması nedeniyle yüzyıllar önce binlerce kişiye ev sahipliği yaptığı da rivayet ediliyor. Bölgede tescillenmiş 15 kilise ve şapel bulunurken, vadide Rumlardan kalma taş evler de orijinalliğini koruyan yapısıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

https://www.gunebakis.com.tr/haber/22188826/trabzonlu-gezginler-antik-kentte-talanla-karsilasti