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Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu

2024-10-26

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması 6 Ocak 2025’te görülecek.

İstanbul’da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 6 Ocak 2025’te görülecek.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 2

Aralarında kar maskeli iki saldırganın da bulunduğu 43 sanığın yargılanması başlayacak.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 3

Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde 5 gün boyunca sanıklar savunma yapacak.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 4

İki saldırgan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 349 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 5

NE OLMUŞTU?

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta Pazar Ayini sırasında kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 6
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu - 7

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/santa-maria-kilisesindeki-saldiri-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu,AxH4bImqcEu5kXfEOc_Frw/4Nh9ThHGTk-7H8_l9djXqg

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