Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı: İlk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması 6 Ocak 2025’te görülecek.

İstanbul’da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 6 Ocak 2025’te görülecek.

Aralarında kar maskeli iki saldırganın da bulunduğu 43 sanığın yargılanması başlayacak.

Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde 5 gün boyunca sanıklar savunma yapacak.

İki saldırgan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 349 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta Pazar Ayini sırasında kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti.

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/santa-maria-kilisesindeki-saldiri-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu,AxH4bImqcEu5kXfEOc_Frw/4Nh9ThHGTk-7H8_l9djXqg