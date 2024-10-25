Patrik I. Bartholomeos’ un Avustralya seyahati hakkında Basın Bülteni

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, İstanbul Patrikliği’nin kararıyla 1924’te kurulan Avustralya Başepiskoposluğu’nun davetlisi olarak, 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına riyaset etmek ve nüfusu yaklaşık bir milyona yakın Ortodoks müminleri takdis etmek üzere 3-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Avustralya’nın Sidney ve Melburn kentlerini ziyaret etti.

Avusturalya ziyareti için 3 Ekim’de İstanbul’dan ayrılan Patrik Hazretleri’nin ilk durağı Singapur oldu. Patrik Hazretleri, burada Metropolit Konstantinos, Yunanistan Singapur Büyükelçisi Georgios Dogoritis ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcisi Ayşe Korkmaz tarafından karşılandı. 5 Ekim’de Sidney’e ulaşan Patrik Hazretleri ve beraberindeki ekip, Avustralya Başepiskoposu Makarios, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya hükümetinin bakanları ve milletvekilleri tarafından karşılandı. Patrik Hazretleri, Sidney’de bulunan Meryem Ana Katedrali’nde Avustralya Başepiskoposluğu’nun 100’üncü yıl törenine katıldı. Muhterem Patrik Bartholomeos, tarafından 6 Ekim’de Uluslararası Kongre Merkezi’nde büyük pazar ayini düzenlendi. On iki bin Ortodoks müminin katılımıyla gerçekleşen ayinde Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Chris Minns hazır bulundu. Patrik Hazretleri, devam eden günlerde Sidney’de birçok kilisede düzenlenen ayinlere katılarak Ortodoks müminlerle buluşmanın yanı sıra kentteki İmrozlular Derneği’ni de ziyaret etti. Burada hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı.12 Ekim’de Avustralya Başbakanı Albanese tarafından tahsis edilen başbakanlık uçağıyla Melburn kentine geçen Patrik Bartholomeos, buradaki temaslarının ardından Gökçeada’dan göçen hemşerileriyle İmrozlular Derneği’nde bir araya geldi. 13 Ekim’de Patrik Hazretleri’nin riyasetinde Margaret Court Stadyumu’nda gerçekleşen ayine 5 bini aşkın Ortodoks mümin katıldı.14 Ekim’de Patrik Hazretleri, eski Avustralya Başbakanı Jacinda Allan ve ana muhalefet partisi lideriyle bir araya geldi. Patrik Hazretleri seyahati boyunca her iki kentte bulunan Hristiyan mezhepleri temsilcileriyle temaslarının yanı sıra teoloji okullarındaki öğrencilerle de buluştu ve onlara nasihatlerde bulundu. Patrik Bartholomeos’a Sidney’deki St. Andrew Ortodoks Üniversitesi ve Notre Dame Katolik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Avustralya hükümeti, Avustralya’daki kilise yöneticileri, yerel halk, İstanbul ve Gökçeada’dan göçen gurbetçi Rumlar ve Ortodoks müminleri tarafından Avustralya’da büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Patrik Hazretleri, 19 Ekim’de seyahatini tamamladı. Singapur aktarmalı seferle dönen Patrik Hazretleri yine gidişinde olduğu gibi çok erken saatlerde olmasına rağmen havalimanında Singapur Metropoliti, Yunanistan Büyükelçisi ve T.C Büyükelçiliği Temsilcisi tarafından nezaketle karşılandı. Patrik Hazretleri, Avustralya seyahati sırasında başkent Kanbera’dan Sidney’e gelen Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Sidney Başkonsolosu Belgin Ergüneş’i makamında ziyaret etti. 24.10.2024Fenerİstanbul Rum Patrikliği

https://ec-patr.org/patrik-i-bartholomeos-un-avustralya-seyahati-hakkinda-basin-bulteni/