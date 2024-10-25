Niğde’de Kiliseden Döndürülen O Camide Onarım Bekliyor

Cami yağmur sularının güney tarafına zarar vermesi nedeniyle duvardan düşen parçalardan cemaatin zarar görmemesi için cami içerisine şerit çekildi.

Hamza TAV

Niğde de daha önce Kilise olan Aşağıkayabaşı Camiinde cemaat yaklaşık 1 yıldır şerit arkasında namaz kılıyor.

Niğde Yukarı Kayabaşı Mahllesinde bulunan Aşağı Kayabaşı Cami yağmur sularının güney tarafına zarar vermesi nedeniyle duvardan düşen parçalardan cemaatin zarar görmemesi için cami içerisine şerit çekildi.

Cami cemaati bir çok kez konuyu dile getirmelerine rağmen caminin restore edilmediğini dile getiriyorlar. Konunun Kayseri Bölge Müdürlüğüne bile iletildiği fakat restorasyon konusunda bir gelişme olmadığını dile getiren camide cemaati, hafta içerisinde Vali Cahit Çelik in Kiliseler onarılacak şeklinde açıklaması sonucu caminin onarılması konusunda umutlandıklarını dile getirdiler.

Geçtiğimiz günlerde Niğde Valisi CAhit Çelik Başkanlığında bir birlgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçkeleşen toplantıda Niğde’de bulunan tarihi kiliselerin restorasyon süreçleri, projelerin detayları ve yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı. Vali Çelik o toplantıda yaptığı konuşmasında;

“Niğde’nin zengin tarihi mirasını korumak, kültürel değerlerimizi yaşatmak adına bu restorasyon çalışmaları büyük önem taşıyor” demişti.

Muhabir : Turgut CIĞIZOĞLU

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