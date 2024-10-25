Nevşehir Meryem Ana Kilisesi Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Kilise’nin son ziyaretçileri Fransa’nın başkenti Paris’ten gelen Antakyalı Hristiyan Ortodokslar Derneği üyeleri oldu.

Kayaşehir bölgesinde 1849 yılında yaptırılan ve 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar yörede yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılması ile birlikte turistlerin yoğun ilgisini çekti.

İnşa edildiği 1849 yılından 1924’e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında ise cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırılan tarihi yapı, Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Kayaşehir bölgesinde 1849 yılında yaptırılan ve 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar yörede yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılması ile birlikte turistlerin yoğun ilgisini çekti.

İnşa edildiği 1849 yılından 1924’e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında ise cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırılan tarihi yapı, Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

https://www.fibhaber.com/nevsehir-meryem-ana-kilisesi-yerli-ve-yabanci-turistleri-agirliyor