“Genç müzisyenlerin klasik Eurovision Şarkı Yarışması’nın” ev sahibi ülkesi Ermenistan olacak

Avrupa Yayın Birliği (AYB) ve Ermenistan Kamu Televizyonu 2026 yılında “Genç müzisyenlerin klasik Eurovision Şarkı Yarışmas’ının” Ermenistan’da düzenleneceğini duyurdu.

Yarışma 12-21 yaş arası gençlere yöneliktir. Ermenistan’ı bu yarışmada ilk kez 2012 yılında Narek Kazazyan temsil etti, bir sonraki katılımı 12 yıl sonra, 2024 yılında obua sanatçısı Hayk Hekekyan oldu.

Yarışma iki yılda bir düzenleniyor ve 2026 yılında yarışmanın ev sahibi ülkesi Ermenistan olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/25/Ermenistan-Genç-müzisyenlerin-klasik-Eurovision-Şarkı-Yarışması/288753