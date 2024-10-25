Ermenistan Dışişleri Bakanı, Bakü’den COP29 konferansına katılma daveti aldı

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan Factor.am’e verdiği demeçte, Ermenistan’ın, Bakü’den COP29 (İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı) konferansına katılım davetini aldığını duyurdu. “Bu davet Ermenistan Dışişleri Bakanı adına alındı․” dile getirdi.

Ermenistan’ın COP29 konferansına katılımı konusunun şu anda hükümet tarafından tartışıldığını belirten Bakan Yardımcısı, “Bu konu hem barışın tesisi, hem insani sorunların çözümü açısından, hem de olayın gündemi gereği çeşitli yönleriyle tartışılıyor. İklim değişikliğini hedefleyen en prestijli uluslararası etkinlik olduğunu biliyorsunuz. Bahsettiğim tüm koşulları göz önünde bulundurarak yakın gelecekte Ermenistan’ın hangi düzeyde temsil edileceğine karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Ararat Mirzoyan’ın COP29’a katılması mümkün mü?” sorusuna ise Paruyr Hovhannisyan, herhangi bir seçeneği dışlamadıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı’na göre her şey önümüzdeki haftalardaki gelişmelere bağlı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/25/Ermenistan-Dışişleri-Bakanı-Bakü-COP29-konferansı/288746