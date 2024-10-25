Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarından sınır belirleme komisyonu yönetmeliğine onay

Cumhurbaşkanları Aliyev ve Haçaturyan’ın Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği onayladığı açıklandı.

DUVAR – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan’ın ofislerinden yapılan açıklamalara göre, iki ülke sınırının belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik onaylandı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aliyev’in “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Haçaturyan’ın söz konusu yönetmeliğe dair Ulusal Meclis’te 23 Ekim’de kabul edilen kanunu imzaladığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan sınır hattının belirlenmesi için Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın başkanlığında ortak komisyon kurulmuştu. Belirli aralıklarla bir araya gelen komisyon, 30 Ağustos’ta çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği kabul etmişti. Söz konusu düzenleme 5 Eylül tarihinde Ermenistan hükümeti tarafından da onaylanmıştı.

(ANADOLU AJANSI)

https://www.gazeteduvar.com.tr/azerbaycan-ve-ermenistan-cumhurbaskanlarindan-sinir-belirleme-komisyonu-yonetmeligine-onay-haber-1730404