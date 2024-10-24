Rubinyan: Margara köprüsünü onardık, sınırı yarın da açmaya hazırız

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı, Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ulusal Meclis’te gazetecilere verdiği brifingde, “Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci ve Ermenistan-Azerbaycan barış süreci birbiriyle etkileşim içinde olsa da iki farklı süreçtir.” ifadelerini kullandı.

bölgedeki birçok sürecin katkı sağlayabileceğini belirten Rubinyan, “Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecindeki ilerlemenin Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dile geitrdi.

Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılmasını öngören anlaşmanın neden uygulanmadığına değinen Rubinyan, “Evet, o anlaşmaya vardık, bunu tekrar teyit ettik ama şu an itibariyle uygulanmadı ve bizim hatamızdan kaynaklanmadı. Gerekli adımları attık, Margara kontrol noktasını onardık, her şey hazır ve anlaşmanın Türkiye tarafından hayata geçirilmesini bekliyoruz. Genel olarak normalleşme süreci devam ediyor ve Ermeni tarafı yarın sınırı açmaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya hazır.”

Neden hiç bir adım yapılmadığı sorusuna gelince Rubinyan, “Söyleyemem, anlaşmaya vardığımız bizim için açık ve bu anlaşmaların yerine getirilmesini umuyoruz.

“Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının onaylanmasından sonra bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi mümkün müdür?” sorusuna Rubinyan, Türk diplomatla anlaşmaların önkoşulsuz olduğunu doğruladığını söyledi.

“Azatutyun” gazetesinin sorusuna yanıt veren Ruben Rubinyan, “Ermenistan ve Türkiye’nin ilgili bakanlıkların temsilcileri, Gümri-Kars demiryolunun yeniden başlatılması için gerekli koşulları değerlendirmek üzere yakında bir araya gelecek.” ifade etti. Aynı zamanda toplantı tarihinin henüz belli olmadığı belirtti.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/24/Rubinyan-Margara-köprüsü-Türkiye-Ermenistan/288649