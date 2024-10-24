Paşinyan ve Aliyev BRICS zirvesinde biraraya geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazan’daki BRICS zirvesi sırasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanlık Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre 24 Ekim’de gerçekleşen görüşmede taraflar, barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi ve diğer karşılıklı meseleler de dahil olmak üzere ikili barış gündeminin ilerletilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

İki lider, dışişleri bakanlarına, en kısa sürede kesinleştirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulması Anlaşması hakkında ikili müzakerelere devam etmeleri talimatı verdi.

Paşinyan ve Aliyev buluşma öncesinde genel zirve oturumunda da yanayana oturdu ve görüş alışverişinde bulundu,

BRICS zirvesi 22 Ekim’de Rusya’nın Kazan kentinde başladı. Rusya, 2024’ün başından bu yana BRICS’e dördüncü kez başkanlık ediyor.

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu ve Güney Afrika 2011 yılında katıldı. 1 Ocak 2024’te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya grubun tam üyeleri oldu. Kazan’daki zirve, birliğin yeni üyelerinin katıldığı ilk zirve. Buluşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31198/pasinyan-ve-aliyev-brics-zirvesinde-biraraya-geldi