İstanbul Rum Patriği Ankara’daki terör saldırısını kınadı

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısını kesin bir dille kınadı. Her terör eylemi, aslında toplumsal barışa karşı bir tehdittir ve kabul edilemez.

Patrik Hazretleri, Yüce Allah’ın saldırının masum kurbanlarının ruhlarını huzura kavuşturması, ailelerine güç ve teselli vermesini niyaz etmektedir. Bu vesileyle, hem kendileri adına hem de İstanbul Rum Patrikliği ve Rum Cemaati adına, taziyelerini ve dayanışma duygularını dile getirmektedir. Ayrıca, yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilemektedir.

Aynı zamanda Patrik Bartholomeos, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya saldırının ardından bir mektup göndererek, taziyelerini iletti ve bu elim olaydan dolayı üzüntülerini bildirdi.

https://ec-patr.org/istanbul-rum-patrigi-ankaradaki-teror-saldirisini-kinadi/