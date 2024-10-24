Donald Trump’tan seçim öncesi Ermeni yanlısı açıklama

ABD’nin Cumhuriyetçi Parti’sinden başkan adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris’i eleştirirken sıkı bir Ermeni yanlısı tutum sergiledi.

Oxu.Az‘ın haberine göre, D. Trump bu konuda kendisine ait olan “Truth” sosyal medya platformunda yazdı.

D. Trump, Karabağ’ı “Artsakh” olarak nitelendirdi. Üstelik 120 bin Ermeni’nin Karabağ’dan zorla göç ettirilmesiyle ilgili asılsız bir iddiada bulundu: “Kamala Harris, 120 bin Ermeni Hristiyan’ın korkunç zulümlere maruz kaldığı ve ‘Artsakh’tan zorla göç ettirildiği sırada hiçbir şey yapmadı. Kamala Harris ABD’nin başkanı olursa, dünyadaki Hristiyanlar tehlikede olacak.

Ben başkan olursam, zulüm gören Hristiyanları savunacağım, şiddeti ve etnik temizliği durduracağım. Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışı yeniden tesis edeceğim.”

https://oxu.az/tr/dunye/donald-trump-tan-ermeni-yanlisi-tutum