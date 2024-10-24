Azerbaycan, Ermenistan toprakları üzerinden yapılan uçuşlar için ödeme miktarını artırdı

Azerbaycan havayolları, 1 Ocak – 21 Ekim 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemde Ermenistan Cumhuriyeti hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşlar için “Hayeronavigation” şirketine 133 bin 760 euro ödedi.

News.am haber sitesi Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’ne konu ile ilgili bir soru yöneltti.

1 Ocak – 31 Mayıs 2024 arasındaki döneme ilişkin ödeme tutarının neredeyse 50 bin euro olduğunu hatırlatalım. 2023 yılının tamamı için – 90 bin euronun üzerinde tutar. Tüm bu ödemeler, belirlenen prosedüre göre “EUROCONTROL” merkez ofisi aracılığıyla yapıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/24/Azerbaycan-Ermenistan/288619