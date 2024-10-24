Azerbaycan, Ermenistan toprakları üzerinden yapılan uçuşlar için ödeme miktarını artırdı

Azerbaycan havayolları, 1 Ocak – 21 Ekim 2024 tarihleri arasındaki dönemde Ermenistan Cumhuriyeti hava sahasında gerçekleştirdiği uçuşlar için “Hayeronavigation” şirketine 133 bin 760 euro ödedi.
News.am haber sitesi Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’ne konu ile ilgili bir soru yöneltti.
1 Ocak – 31 Mayıs 2024 arasındaki döneme ilişkin ödeme tutarının neredeyse 50 bin euro olduğunu hatırlatalım. 2023 yılının tamamı için – 90 bin euronun üzerinde tutar. Tüm bu ödemeler, belirlenen prosedüre göre “EUROCONTROL” merkez ofisi aracılığıyla yapıldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/24/Azerbaycan-Ermenistan/288619
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