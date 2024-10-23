Ulusal Meclis, Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonlarının yönetmeliğini onayladı

Ermenistan Ulusal Meclisi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devlet sınırının belirlenmesine ilişkin komisyonların yönetmeliğini onayladı.

Armenpress’in haberine göre “Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Devlet Sınırını Belirleme ve Sınır Güvenliği Komisyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki Devlet Sınırını Belirleme Devlet Komisyonunun ortak faaliyetine” ilişkin yönetmeliğin onaylanması ile ilgili tasarı, Ermenistan Ulusal Meclisi’nin 23 Ekim oturumunda 67 lehte oy alarak kabul edildi.

Tasarıya 65 milletvekili lehte oy kullanırken, oturuma katılmayan 2 milletvekili de lehte oy kullanacağını bildirmişlerdi.

Muhalefetteki “Ermenistan” ve “Onurum var” ittifakları ne tartışmaya ne de oylamaya katılmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/23/Ulusal-Meclis-Ermenistan-Azerbaycan-sınır-belirleme-yönetmelik/288385#google_vignette



