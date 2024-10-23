Kilise Restorasyonuna UNDP Desteği!

ByKorfez Gazete Haber

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Kültürel Mirasa Sahip Çık Bağış Kampanyası” kapsamında İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesinin restorasyonu için sözleşme programı tertip edildi. Gerçekleştirilen törene Antakya Medeniyetler Korosu konseri damgasını vurdu.

Kilisenin bahçesinde gerçekleştirilen törene, kent protokolünün yanı sıra UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Romanya Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ve Bulgı aristan Türkiye Büyükelçiliğinden Başkâtip Daniela Nikolava, Ortodoks Kilisesi Vakıf BaşkanCan Teymur, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile cemaat mensupları katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan tören konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur yaptı.

Desteklere Sonsuz Şükranlarımızı Sunuyoruz

Kilisenin restorasyonu için finansal destek sağlayan UNDP temsilcileri ile Romanya ve Bulgaristan hükümetlerine teşekkür eden Teymur; “Deprem felaketi insanlarımızla birlikte maalesef kutsal ve tarihi mekânlarımızı, hastanelerimizi, kültür varlıklarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi yerle bir etmiştir. O acıyı yaşadığımız günlerde, kadirşinas halkımızın gösterdiği yardım ve dayanışma çabası yüreklerimize su serpmiştir Başta devletimiz olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından gelen yardım ve desteklere bir k.ez daha sonsuz şükranlarımızı sunmak istiyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı, böyle bir felaketi ülkemize ve hiçbir ülkeye yaşatmasın.

Depremin ilk günlerinde bölgeye gelerek bizleri defalarca ziyaret eden ve yaklaşık bir yıldan bu yana kendileri ile temas içerisinde olduğumuz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP’nin Türkiye temsilcisi Louisa Vinton ve teşkilatı bölgemizdeki çeşitli aktiviteleri ile birlikte kültür mirasının ayağa kalkması konusunda önemli katkılar sunmaktadırlar.

Kültürel miras bir topluluğun kimliği ve tarihinde hayati bir rol oynar. Bu ve buna benzer tarihi mekânlar gibi Aziz Corç Kilisesini de restore etmek ve korumak, bu felaketin ardından toplulukların normal hayat duygusunu yeniden inşa edecektir. UNDP’nin aynı zamanda deprem bölgesinde değişik projeleri başarıyla hayata geçirdiğini ve topluma katkı sunduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 2013 yılında Birleşmiş Milletler UNESCO Teşkilatının Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine aday gösterilen içinde bulunduğumuz 450 yıllık Aziz Corç Kilisesi tüm inanç kesimlerinin bir ziyaretgâhıdır.

Depremde hasar gören bu tarihi varlık Aziz Corç Kilisemizin restore edilmesi konusunda başta Turizm ve Kültür Bakanlığımız olmak üzere, bölgeyi tüm çeşitliliği ile restore etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığımız UNDP’nin mirası kurtarma bağış kampanyasında başarılı ve özverili katkıları ile desteklerinden dolayı Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Vinton’a, destekleri için Romanya ve Bulgaristan hükümetlerine ve aramızda bulunan büyükelçilerine huzurlarımızda şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Değerli Bir Ruhun Korunması Paha Biçilemez

Daha sonra konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay’ın sahip olduğu kültürel mirasın ve mozaiğin önemine vurgu yaparak; “Bugün burada bulunmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Zira burada bu proje kapsamında birlikte çalıştığımız Bulgaristan hükümeti ve Romanya hükümeti temsilcileri sayesinde ve yine Vakfımız Başkanı Can Bey ve diğer ortaklarımızla birlikte Aziz Corç Ortodoks Kilisesinin restorasyonu konusunda adım atma projesinde sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.

Depremin hemen ilk günlerinden itibaren adım atmaya çalıştık ancak kültürel mirasın, kültürel tarihi dokunun da korunması ve yeniden canlandırılabilmesi için adım atmamız gerektiğini de cidden kalbimizde hissettik. Bu gibi kültürler mirasın korunması konusunda “neden” sorusu karşımıza çıkar. Bu, neden sorusuna birçok cevap verilebilir ama yanıtlardan en önemlisi, şu anda bulunduğumuz bu ortamda hissedilen ruhtur. Özellikle İskenderun Ortodoks Kilisesinin bu avlusunda hepimizi bir araya getiren bu ruh, cemaatin üyelerinin kalbinde şu an hissettikleri nedenlerin en önemlisidir.

Burada bütün dünyaya ait olan çok değerli bir ruhun korunmasından bahsediyoruz. Burası medeniyetler beşiğidir. Hakikaten son derece değerli, değeri paha biçilemez olduğunu bildiğimiz, korunması son derece kritik olan bir mirastır. Dolayısıyla buradaki mozaik, heykel ve sanata ait ve kültürel yapıya ait olan ve herhangi bir kültürel mirasın temsilcisi olan herhangi bir unsur bütün dünyaya ait olan bir ruhun korunması ile ilgilidir. Dünyada kendi kültürlerinin köklerini bizzat bu şekilde gören milyonlarca insan elbette ki uluslararası dayanışmayı da beraberinde getireceklerdir. Böylesi bir dayanışma sonucunda bu restorasyon çalışmalarının devam edeceğini düşünüyoruz. Böylelikle Dünya mirası korunabilecektir.

Bizler burada 1585 yılından itibaren başlamış olan son derece canlı olan ruhun da devamını sağlıyor olacağız ve buradaki cemaatin de ruhunu bir kez daha güçlendirmiş ve devamını sağlıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Romanya Büyükelçisi Tinca ve Bulgaristan Büyükelçiliğinden başkatip Nikolava da yaptıkları konuşmalarda, deprem bölgelerine desteklerinin süreceğini, omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Konuşmaların ardından, kilisenin restorasyonu için finansal destek sağlayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Romanya Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile Bulgaristan Türkiye Büyükelçiliğinden Başkatip Daniela Nikolava ve Medeniyetler Korusu Şefi Yılmaz Özfırat’a teşekkür plaketleri verildi.

Programın devamında ise Antakya Medeniyetler Korosu tarafından muhteşem bir konser sunumu oldu. Büyükelçilere jest yapan koro Bulgar ve Romen şarkılar da seslendirdi. Yaşanan yıkıcı depremin ardından Hatay’a şarkı yazdıklarını kaydeden Şef Özfırat’ın konuşmasıyla duygu dolu anlar yaşayan davetliler, koronun seslendirdiği ‘Derdin Ne Hatay?’ isimli şarkıyla da gözyaşlarına hâkim olamadı. Mini konser bitiminde Antakya Medeniyetler Korosu ayakta alkışlandı.

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