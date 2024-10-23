Ermenistan’da Ermeni Soykırımı konulu uluslararası bir bilimsel konferans düzenlenecek

Ermenistan’da Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınması konusunda uluslararası bir bilimsel konferans düzenlenecek․

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması, onlarca yıl süren bitmek bilmeyen mücadelenin hatıra, siyasi ve jeopolitik dönüm noktaları” konulu uluslararası bilimsel konferans 23 Ekim’de başlayacak.

Konferansa Ermenistan, Fransa, ABD, Belçika, Almanya, Polonya, Lübnan, Brezilya, Arjantin, Yeni Zelanda, Hindistan, Avustralya, İrlanda, Finlandiya ve İspanya’dan yaklaşık otuz bilim insanı katılacak. Konferans 25 Ekim’e kadar devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/23/Ermenistan-Ermeni-Soykırımı-konferans/288363