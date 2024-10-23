Ermenistan, Lonely Planet’in “Best in Travel 2025” listesinde!

ABD merkezli seyahat devi Lonely Planet yayımladığı son kitabında 2025 yılında mutlaka görülmesi gereken dünyanın en iyi seyahat rotalarını ( “Best in Travel 2025” listesi) açıkladı. Seyahat rehberi Lonely Planet, Ermenistan’ı en iyi turistik destinasyonlardan biri olarak kabul etti.



Ermenistan Turizim Komitesi, bu tanınmanın, Ermenistan’ın muhteşem manzaraları, canlı kültürü ve unutulmaz deneyimleriyle sunduğu olağanüstü cazibe ve misafirperverliğin bir kanıtı olduğunu belirtti.

Ermenistan Turizim Komitesi Başkan Vekili Susanna Hakobyan, “Lonely Planet tarafından 2025’te mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyonlardan biri olarak tanınmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tanınmanın, Ermenistan’ı özel kılan eşsiz cazibeyi, tarihi ve misafirperverliğinin vurgulandığını dile getiren Hakobyan, “İster canlı şehirlerimiz, ister güzel köylerimiz, ister yerel geleneklerimiz olsun, Ermenistan her gezgin için eşsiz bir keşif olabilir.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/23/Ermenistan-Lonely-Planet-in-“Best-in-Travel-2025”/288416