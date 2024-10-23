Ermeni şarkıcı “Voice of Turan” adlı uluslararası şarkı yarışmasını kazandı

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen “Voice of Turan” Uluslararası Şarkı Yarışmasını Ermenistan’ı temsil eden Syuzanna Melkonyan kazandı. Şarkıcı zafer hakkında Facebook hesabından bir paylaşım yaptı.



Yarışmaya Kırgızistan, Özbekistan, Tatarstan, Azerbaycan, Gürcistan, Belarus, Ermenistan, Kıbrıs, Türkiye, Bulgaristan, Kosova, Endonezya, İspanya, Küba, Venezuela ve diğer ülkelerden 18-35 yaş arası şarkıcılar katıldı.

Uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden şarkıcılar seçildiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/23/Voice-of-Turan”/288464