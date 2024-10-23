Ermeni güreşçi Hayk Khloyan dünya şampiyonu oldu!

Ermenistan Grekoromen Güreş Takımı üyesi Hayk Khloyan, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 97 kiloda Ermeni güreşçi Uluslararası Federasyon bayrağı altında oynayan Abubakar Khaslakhanou ile yarışarak altın madalya için yarıştı. Khloyan 11:6’lık skorla üstünlük sağlamayı başardı.

Daha önce güreşçilerimizde Şant Khaçatryan, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/23/Ermeni-güreşçi-Hayk-Khloyan-dünya-şampiyonu/288377