Depremde hasar alan Kiliseyi UNDP restore edecek

Depremde hasar gören 1500 yıllık İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nin restorasyonu için düzenlenen etkinliğe Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louisa Vınton, Romanya Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru ve Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Anguel Tcholakov katıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından başlatılan “Kültürel Mirasa Sahip Çık” bağış kampanyası kapsamında kilisenin restorasyonu gerçekleştirilecek. Kilise bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louisa Vınton, Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile davetliler katıldı.

Kilise bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması yapan İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur depremin sadece insanları değil, aynı zamanda kutsal ve tarihi mekanları da yıktığını vurguladı.

Kültürel mirasın, bir toplumun kimliğinde hayati bir rol oynadığına işaret eden Teymur “Aziz Corc Kilisesi’nin restorasyonu, toplulukların normal yaşam duygusunu yeniden inşa edecektir. 2013 yılında Birleşmiş Milletler UNESCO teşkilatının soyut olmayan kültürel miras listesine aday gösterilen İçinde bulunduğumuz 450 yıllık Aziz Corc klisesi yerel halkımızın tüm İnanç kesimler birlikte ziyaret etmektedir. Her yıl burada 5 Mayıs günü Hıdırellez etkinlikleri büyük coşkuyla yapılır, adaklar, dilekler dilenir kardeşlik ve sevgi bağları Ulvi duygularla adeta toplumu birbirine kaynaştırır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Temsilcisi Louisa Vınton, Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Anguel Tcholakov şunları paylaştı: “Hatay ile birlikte on bir ilde deprem yıkımından itibaren çok ciddi yıkımlar ile karşılaştık. Maddi ve manevi kayıplar oldu. Ancak kültürel tarihi mirasın dokunun yeniden canlandırılması için bu konuda özellikle koruma yönünde yeniden canlandırma yönüne adım atmak gereğini hissettik onu yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir kötü deprem ardından yaşanan acıları tamir edebilecek hiçbir kelime hiçbir ifade olduğuna inanmıyorum. Hiçbir kelime bu acıyı tarif edecek kapasitede değildir. Verilecek olan taahhütler içerisinde yaşanan kültür hayatı da onu ikame edebilecek tam anlamıyla yerine getirebilecek bir taahhütte olmayacaktır. Her şeyini kaybetmiş ve sadece umutlarına tutunmaya çalışan kişiler için zamanın ne kadar yavaş ilerlediğini hepimiz çok iyi biliyoruz”

SESİMİZİ DUYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Antakya Medeniyetler Korosunun duygulu anlar yaşattığı etkinlikte, Koro şefi Yılmaz Özfırat, “Sesimizi duydunuz bizi unutmadınız ve bugün bizimle birlikte oldunuz. Çok zaman geçti, çok çabuk unutulduk. Ama unutmayanlar da var. O yüzden bizler unutturmamaya çalışıyoruz. Bugün çok özel bir yer bir kilisemizin Restorasyonu yapılacak. Kolay bir süreç değil ama unutulmayıp bu cemaate sahip çıkıldığı için Allah onlardan bin kere razı olsun. İster Hristiyan olsun ister Yahudi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah’ın kuluyuz insanlar bunu unuttuğu için belki de bu sorunları yaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki yaradılanı seviyorum yaradandan ötürü, dediğimizi nokta insan olacağız” dedi.

EDİTÖR: Halit Sapmaz

https://www.iskenderun.org/depremde-hasar-alan-kiliseyi-undp-restore-edecek#google_vignette