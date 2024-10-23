Ayanikola Kilisesi Adası restore edilecek…

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Çamlık’ta bulunan Ayanikalo Kilisesi Adası’nın doğal yapısına uygun restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5,5 yılda restorasyon yaparak geleceğe taşıdığı tarihi ve kültürel miraslara Atatürk Mahallesi Ünye Çamlık’ta bulunan Ayanikola Kilisesi’ni de ekliyor.

Ayanikola Kilisesi Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi KUDEB birimi tarafından, Ünye Belediyesi ve Ünye Kent Konseyinde görevli uzman kişiler tarafından hazırlandıktan sonra Samsun Koruma Kurulu onayına sunuldu.

Samsun Koruma Kurulunda onaylanan projede, kilise ve çevresindeki duvarlarda yıpranmayı önlemek adına sağlamlaştırma çalışması yapılacak.

Proje kapsamında adaya kültürel ve doğal yapısı gözetilerek tasarlanan ahşap köprü ile ulaşım sağlanacak. Ahşap basamaklar yerleştirilecek olan ada çevresi ve köprü aydınlatma elemanlarıyla aydınlatılacak.

-Ayanikola Adası –

İlçenin batı yakasında, ilçe merkezine 3 km mesafede Ayanikola adıyla anılan mevkide yer alan kilisenin bugün sadece dış duvar kalıntıları mevcut. Kilisenin bulunduğu ada, ana karaya çok yakın olup, taş ve horasan harcından oluşan bir setle karaya bağlanmıştır.

Yapılan araştırmalar Aziz Nikola olarak bilinen Noel Baba’nın ilk çalışmalarını Orta Karadeniz’de gerçekleştirdiğini ve bu kilise ile ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Ünye Kent / Haber Merkezi



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