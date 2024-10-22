Yunan turist kafilesi Üzümlü Kilise’yi gezdi

Yunanistan’dan gelen turist kafilesi, Derinkuyu’da bulunan Aziz Theodoros Trion Kilisesi’sini (Üzümlü Kilise) ziyaret etti.

RAVZA NUR BAYDEMİR

Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, Yunanistan’dan gelen turist kafilesini ağırladı.

Başkan İnce, turistlere Kapadokya bölgesinin en büyük kiliselerinden biri olan Üzümlü Kilise’yi gezdirdi.

Turistlerin kilise hakkındaki düşüncelerini dinleyen İnce, kilise restorasyonu ve ilçe turizmi üzerine sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu.

MUHABİR: AHMET KORKMAZER

https://www.muskarahaber.com/yunan-turist-kafilesi-uzumlu-kiliseyi-gezdi

