Ermeniler’in yüzde 56’sı Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına karşı

Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü “Brevis” analitik organizasyonunun desteğiyle 13-25 Eylül’de yapılan anket sonuçları yayınlandı. Ankete Dağlık Karabağ’dan (Artsakh) zorla yerinden edilen kişiler de dahil olmak üzere 1500 Ermenistan Cumhuriyetinin sakini katıldı.

Ankete katılanlar “Türkiye sınırının açılmasından yana mısınız, değil misiniz?” sorusuna şöyle cevap verdiler.

Katılanların 56’sı Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına karşı çıktı, bunlardan 46’sı Türklerin ve Azerbaycanlıların serbest girişinin güvensiz bir durum ve ortam yaratacağını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/22/Ermenistan-Türkiye/288282