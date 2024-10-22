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Ermeni boksör, Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu

2024-10-22

51 kiloda Ermeni boksör Rudolph Garboyan, Bulgaristan’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Nijat Huseinov’u mağlup etti.


Ermenistan Boks Federasyonu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rudolf Garboyan, Azerbaycanlıyı mağlup ederek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.”

Avrupa Şampiyonasına Ermenistan 13 temsilci katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/22/Ermeni-boksör-Azerbaycanlı-Avrupa-şampiyonu/288300

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