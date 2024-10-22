Ermeni boksör, Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu

51 kiloda Ermeni boksör Rudolph Garboyan, Bulgaristan’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı Nijat Huseinov’u mağlup etti.
Ermenistan Boks Federasyonu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Rudolf Garboyan, Azerbaycanlıyı mağlup ederek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.”
Avrupa Şampiyonasına Ermenistan 13 temsilci katılıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/22/Ermeni-boksör-Azerbaycanlı-Avrupa-şampiyonu/288300
İlk yorum yapan siz olun