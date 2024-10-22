2024 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı temsil eden Leo’nun şarkısının video klibi yayınlandı (VİDEO)

2024 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı temsil eden Leo’nun şarkısının video klibi yayınlandı.



Ermenistan Kamu televizyon kanalının bildirdiğine göre, “Kozmik Dost” şarkısında delegemiz kendisi ile bir uzaylı arasındaki olağanüstü dostluğu anlatıyor.

Leo, hem gezegenimizde hem de evrende anlaşılan müziğin dilini konuşuyor.

Leo şarkıcıllar ailesinde büyüdü. Mesajda “Junior Eurovision”a katılmanın onun en büyük hayali olduğu ve Leo’nun bu hayalleri gerçekleştirmeye inandığı belirtiliyor. Ermenistan temsilcisi yaratmayı seviyor. Kısa öyküler bile yazıyor.

2024 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması bu yıl 16 Kasım’da İspanya’nın başkenti Madrid’de “Let’s Bloom” adıyla düzenlenecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/22/2024-Eurovision-Çocuk-Şarkı-Yarışması-Ermenistan-Leo/288340