İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi’den Duyuru



Beyrut’ta bulunan Ermeni Katolik Patrikliğinin 17 Ekim 2024 tarihli duyurusuna istinaden,

cemaatimizin mensupları ile birlikte ülkemizin tüm vatandaşlarına duyurulur:

Pek Muhterem Kadasetli Rafael Bedros XXI. Gatoğigos Patrik Hazretleri başkanlığında, 9-

12 Eylül 2024 tarihleri arasında Lübnan’da bulunan Bzommar Manastırı’nda Ermeni Katolik

Sinod Pederlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Özel Seçim Sinodu’nda, Pek Muhterem

Başepiskopos Levon Zekiyan’ın makamından, yaş haddinden istifası kabul edilmiştir.

Bu vesileyle, Pek Muhterem Patrik Hazretleri’nin talimatları doğrultusunda, bu yılın 2 Ekim

tarihinden geçerli olarak, Muhterem Başrahip Peder Vartan Kirakos Kazancıyan, İstanbul ve

Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu’nun “Patriklik Yöneticisi” olarak atanmıştır.

Ermeni Katolik Patrikhanesi ve Sinod Pederleri, Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan’a, özverili ve verimli hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunar ve Muhterem Peder Vartan’ı tebrik eder, kendisine hayırlı bir görev dileyerek, İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposluğu’nun imanlı cemaati için Bzommar Meryem Ana’mızın şefaatini niyaz ederler.



İstanbul, 19 Ekim 2024

İstanbul Ermeni Katolik Patrikhanesi Özel Kalemi