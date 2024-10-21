İranlı karateci, altın madalyasını Karabağ savaşında şehit olan Ermeni arkadaşının anısına Ermenistan Büyükelçisine takdim etti

İranlı Kyokushin karate sporcusu Ahmad Bağeri, Ermenistan’ın İran Büyükelçiliğini ziyaret etti. İranlı sporcu 44 günlük savaşında hayatını kaybeden arkadaşı Artur Sukiasyan’ın anısına, Ermeni Büyükelçi Arsen Avagyan’a, geçtiğimiz günlerde Danimarka’nın Aalborg kentinde düzenlenen yarışmada kazandığı altın madalyayı takdim etti.

Ermenistan’ın İran Büyükelçiliği’nin facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Avagyan, İranlı sporcunun adımını çok takdir etti, kendisine büyük başarılar diledi ve aldığı madalyayı Artur Sukiasyan’ın ailesine teslim etme sözü verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/21/İranlı-karateci-altın-madalya-Karabağ-savaşı-Ermeni-Ermenistan/288125