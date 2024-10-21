Ermeni Surp Haç Tıbrevank’ta “Öykü Festivali”

Surp Haç Tıbrevank Lisesinde ‘Tarkmançaz (Çevirmenler) Haftası’ etkinliklerinde 5 Ermeni lisesinden 15 öğrencinin katılımıyla Zaven Biberyan Öykü Festivali gerçekleştirildi.

Festivalde beş liseden öğrenciler kendi yazdıkları Ermenice öykülerden en sevdikleri bölümü okuyarak festival konukları Armen Saruhanyan, Artun Gebenlioğlu ve Rober Koptaş’ın sorularını yanıtladı

Festivalin ikinci bölümünde Surp Haç Tıbrevank Lisesi öğrencileri 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin okudukları Biberyan’ın ‘Meteliksiz Aşıklar’ ve ‘Karıncaların Gün Batımı’ adlı kitapları Artun Gebenlioğlu ve Rober Koptaş moderatörlüğünde izleyiciler önünde yorumladılar.

Festivalin son bölümünde konuklar Armen Saruhanyan, Artun Gebenlioğlu ve Rober Koptaş Zaven Biberyan kitaplarından ve günümüz edebiyatından bahsederek söyleşiyi tamamladı.

Okul Müdürü Hayg Serkan Kıyıcı katılımcı öğrenciler ve öğretmenleri kutlayarak teşekkür etti. Kıyıcı Ermeni kültürü ve Ermenice dilinin önemine vurgu yaparak kapanış konuşmasını tamamladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/21/Tıbrevank-Biberyan-Öykü/288133