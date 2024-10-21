Biden Aliyev’i Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamaya çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yazdığı mektupta, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bir barış anlaşmasının tüm bölgeyi dönüştüreceğini, anlaşmanın Avrupa ile Orta Asya arasında artan ticaret, yatırım ve bağlantıların önünü açacağını söyledi.

Biden mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkenizin ve Ermenistan’ın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir barış anlaşmasını sonuçlandırma yönünde istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini görmekten mutluluk duyuyorum. ABD’nin, yüzyıllardır süren çatışmalara son verecek Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışı desteklemeye hazır olduğunu temin etmek istiyorum”



“Dünyanın dikkati COP29 için Bakü’ye yönelirken, küresel bir izleyici kitlesi önünde barışa olan bağlılığınızı göstermek için eşsiz bir fırsatınız var. Bildiğiniz gibi, barış anlaşmasının kalan maddelerini sonuçlandırmak tüm tarafların yaratıcılığını ve uzlaşmasını gerektirecek. Ancak bu anı karşılamaya devam edeceğinizden eminim ve sizi bu yıl bir anlaşmayı sonuçlandırmaya teşvik ediyorum”



“Bu davayı desteklemeye kararlı olduğumu bilmenizi istiyorum. Yönetimim barışa giden yolu açmaya yardımcı olacak cesur girişimlerde bulunmaya hazır. Avrupa Kıdemli Direktörüm Michael Carpenter’dan size atmaya istekli olduğumuz bazı adımlar hakkında bilgi vermesini ve ayrıca Ermenistan ile yapılan görüşmeler hakkında geri bildiriminizi almasını istedim,”.



Biden mektubunu, “Umarım bu fırsatı değerlendirip bölge için ortak refah ve ortak iyilik arayışına dayalı yeni bir yol belirlersiniz,” sözleriyle sonlandırdı.

Biden’ın mektubunu, Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki Avrupa Kıdemli Direktörü Michael Carpenter Aliyev’e sundu. Carpenter, ABD’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının hızla imzalanması konusundaki desteğini ayrıca vurguladı ve ABD’nin bu süreci ilerletmeye kararlı olduğunu teyit etti.



Aliyev, mektuba ve Carpenter ile yapılan toplantıya yanıt olarak, Ermenistan’ı suçladı. Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı ‘toprak iddialarının’ barış anlaşmasının sonuçlandırılmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.



Carpenter ise, Aliyev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir araya geldi. Azerbaycan medyasına göre, ikili Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde olumlu bir dinamik yaratmak için çabaları artırmanın önemini ele aldı.

Ermenistan, Ağustos ayının sonundan bu yana Azerbaycan ile üzerinde anlaşmaya varılan maddelere dayalı bir geçici barış anlaşması imzalamayı teklif ediyor.

(Eremnistan Kamu Radyosu, OC Media)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31185/biden-aliyev-i-ermenistan-ile-baris-anlasmasini-imzalamaya-cagirdi