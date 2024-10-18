Türkiye, Ermenistan, İran, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları İstanbul’da buluştu

18 Ekim Cuma günü Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İstanbul’da Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı öncesinde şu açıklamayı yaptı.

“Bölgeye dair konuların bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Nasıl ki Filistin meselesinde Ürdün ve diğer Orta Doğu ülkeleri ile temas içindeysek, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üzerinden bölge ülkeleri ile Kafkasya üzerine istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bu platformun üçüncü toplantısını 18 Ekim’de İnşallah ülkemizde bizim ev sahipliğimizde yapacağız. Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları katılacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Güney Kafkasya’da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı, Aralık 2021’de, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelerde Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları hazır bulunmuştu.

Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklamıştı.

İkinci toplantı Ekim 2023’te Tahran’da dışişleri bakanları düzeyinde yapılmıştı. Güncistan bu toplantıya da katılmadı.

Öte yandan “Vestnik Kavkaza” gazetesi , “3+3” platform toplantısına katılanların ortak bir bildiri yayınlayacağını yazdı. Habere göre metinde “bölge ülkeleri arasındaki mevcut sorunların BM Şartı’nın belirlediği ilkelere dayalı olarak diyalog yoluyla çözülmesi gereği vurgulanacak” ve “Çatışmaların barışçıl çözümünün, egemenliğin, toprak bütünlüğünün, sınırların dokunulmazlığı ilkesinin, içişlerine karışmamanın önemi” vurgulanacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31144/turkiye-ermenistan-iran-rusya-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-istanbul-da-bulustu