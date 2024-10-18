Ermenistan, “Sial 2024” uluslararası sergisine katılacak

Ermenistan, Fransa’da 23 Ermeni firmasının ürünlerinin tanıtılacağı “Sial 2024” uluslararası sergisine katılacak. Ermenistan, 19-23 Ekim tarihlerinde Fransa’nın başkentinde düzenlenen 60. Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı “Sial 2024″e katılacak ve 23 Ermeni firmasının ürünlerini tanıtacak.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Sial’in Avrupa’nın en büyük gıda endüstrisi fuarlarından biri olduğunu bildiriyor.

Her iki yılda bir Paris’te düzenlenen fuar, dünyanın önde gelen alıcılarını tek bir yerde buluşturuyor. Sial sergisinin her yıl 250 binden fazla ziyaretçisi var.

Uluslararası “Sial Paris 2024” fuarına bu yıl Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan 7.500 firma katılıyor.

Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından yürütülen ve BM tarafından finanse edilen “Ermenistan’da giyim ve tarım sektöründe sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmak” projesi çerçevesinde fuara tarım sektöründen 11 küçük ve orta ölçekli işletme de ortak pavyonla katılacak. AB, Ermeni kuru ürünlerini, çaylarını, reçellerini, meyve sularını vb. dünya sahnesine sunuyor.

https://www.panorama.am/en/news/2024/10/18/EU-envoy-Artsakh-refugees/3066843