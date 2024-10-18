Erdoğan, Ermenistan, Rusya, İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile İstanbul’da görüştü, ortak bildiri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nın çalışma salonunda “3+3” platformunun dışişleri bakanlarını kabul etti. Toplantılar sonrasında ortak bildiri yayınlandı.

Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile biraraya geldi.



Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

Toplantılar sonrasında ortak bildiri de yayınlandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

“3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı, Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.



Toplantıya Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları katılmıştır.



Bu platformun başlıca amacı, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Güney Kafkasya’da karşılıklı yarar temelinde çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesidir.



Toplantıda, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine ve bölgesel kalkınmaya ilişkin konular ele alınmıştır. Somut projeler yoluyla bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur.



Söz konusu toplantının sonunda bir Ortak Bildiri kabul edilmiştir.



Ortak Bildiride, bölgesel ekonomik iş birliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkılarına vurgu yapılmıştır. Ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek konusunda mutabık kalınmıştır.



Bildiride ayrıca, bölgede barışın ve istikrarın diyalog yoluyla sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.



Konuk Bakanlar, toplantı ertesinde Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmiştir.



Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edecektir.”

Mirzoyan Fidan görüşmesi

Toplantılar sırasında Ermenistan ve Türkiye dışişleri bakanları da buluştu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Açıklamaya göre muhataplar, ikili gündem konularını ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tam olarak düzenlenmesine yönelik diyaloğun sürdürülmesini ele aldı.

Bakan Mirzoyan, süreçte varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Toplantıda bölgesel gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31166/erdogan-ermenistan-rusya-iran-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-ile-istanbul-da-gorustu-ortak-bildiri-yayinlandi