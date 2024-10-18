Diyarbakır Barosu, ‘Ermeni Soykırımı’ davasından beraat etti

“Ermeni Soykırımı” ifadeleri nedeniyle yargılanan Diyarbakır Barosu eski yöneticileri hakkında ilk duruşmada beraat kararı verildi.

“Ermeni Soykırımı” ifadeleri nedeniyle eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında “Türk milletini ve devletini alenen aşağılama” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma, salonun küçük olması nedeniyle 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görüldü.

Duruşmada baro eski başkanı Nahit Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Duruşmaya Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve yeni Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu ve çok sayıda avukat katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak baro eski Başkanı Nahit Eren söz aldı.

tartışmalarına atıfta bulunan Eren, Ermeni toplumunun 1915 yılında yaşadıkları ile yüzleşilmeden yüzleşmenin olamayacağını söyledi. Eren, “1915 karanlığı aydınlatılmadan karanlıklar aydınlatılmaz. Askeri darbelerle yüzleşmeliyiz. Bunu ifade ettiğimizde yargılamayla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz” dedi.

“SORUŞTURMALARLA SÖYLEM DİLİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ”

Ermeni soykırımı ve sivil ölümler hakkında yaptıkları açıklamalar nedeniyle bugüne kadar haklarında 8 soruşturma açıldığını belirten Eren, “Amed Barosunun avukatlık profili iktidarlar tarafından kabul edilmiyor ve yargısal tacize maruz kalıyor. Bizler adaleti, demokrasiyi, insan hakları ihlalleri yaşanmasın diyen hukukçularız. Katledilen kadınların, çocukların, sığınmacıların avukatlarıyız. Haksızlığa uğrayan herkesin yanındayız. Bu baro 90’lı yıllarda onlarca avukatın tutuklandığı, üyelerinin araçlarının altına bomba koyulan barodur. Açıklamamızda da Ermeni halkı kendisine yapılanı ‘Büyük felaket’ olarak tanımlıyor” dedi.

Katliamlarla yüzleşilmesi çağrısında bulunan Eren, beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan avukatlar, yaptıkları açıklamanın arkasında olduklarını ve mahkemeden bir taleplerinin olmadığını ifade etti.

Savcılık mütalaasında yasal unsurlar oluşmadığını belirterek, Eren ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı beraatına karar verilmesini talep etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, yapılan çağrının suç unsuru oluşturmadığını belirterek, “Baro başkanımız ve yönetimi toplumsal bilinçle geçmişte yaşanan olayı anlatarak, hakikatin ortaya çıkması için açıklama yaptı” diye konuştu.

Avukat Mehmet Emin Aktar, 1915 yılında sırf Ermeni olduğu için yüzbinlerce insanın katledildiğini buna “tehcir” denilince bir şey olmadığını ama “soykırım” olunca yargılandıklarını söyledi. Aktar, bu durumun giderilmesini istedi.

Aranın ardından mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski Diyarbakır Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nün yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda “Ermeni Soykırımı” ifadesi nedeniyle haklarında açılan 3 davadan beraat ederken, aynı ifadeden dolayı Diyarbakır Barosunun 2022’deki Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında bir dava daha açıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile Yönetim Kurulu üyeleri Zuhal Işık, Serdar Özer, Seyit Rıza Karakaş, Mehmet Erdem, Ali İsmet Girgin, Diyar Ruknedin Çetedir, Mehdi Özdemir, Öykü Çakmak, Hatice Demir ve Atilla Berk hakkında soruşturma izni verilmesi talebiyle hazırladığı fezlekeyi 2022’de Adalet Bakanlığına gönderdi.

BAKANLIK İZİN VERDİ

Adalet Bakanlığı, 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nün yıl dönümü olan 2022’de yapılan açıklama nedeniyle 11 kişilik yönetim hakkında Türk Ceza Kanunun 301’inci maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan soruşturma izni verdi. (MA)

https://www.evrensel.net/haber/531266/diyarbakir-barosu-ermeni-soykirimi-davasindan-beraat-etti