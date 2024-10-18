Bakü mahkemesi Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresini uzattı

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre Bakü Sabayil Bölge Mahkemesi, Eylül 2023’ten bu yana asılsız suçlamalarla Bakü hapishanesinde hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan eski Dağlık Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan’ın tutukluluk süresini uzattı.

23 Ermeni esirin uydurma suçlamalarla hukuka aykırı olarak Bakü hapishanesinde tutulmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/18/Bakü-mahkemesi-Ruben-Vardanyan-tutukluluk-süresi/288015