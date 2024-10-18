Ara Güler anılıyor

Usta foto muhabiri Ara Güler, ölümünün 6. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleşen anma etkinliğinde Ara Güler Belgeseli’nin gösterimi yapıldı. Okan Bayülgen ve Coşkun Aral, Ara Güler’i ve onun bıraktığı mirası anlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Ara Güler bizim için ‘iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu’ndan geçti’ dediğimiz bir değerimizdi” dedi.

FOTON Derneği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen anma etkinliği Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Ara Güler’in yardımcısı ve manevi oğlu Fatih Aslan yaptı.

Erdal Buldun’nun hazırladığı Ara Güler Belgeseli’nin de gösteriminin yapıldığı gecede, Okan Bayülgen ve Coşkun Aral, Ara Güler’i ve onun bıraktığı mirası anlattı.



Ara Güler’in Beyoğlu için önemli bir değer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bazı insanlar için öldü diyemeyiz, dilimiz varmaz. Eserleriyle, ürettikleriyle, fikriyatıyla iyi ki yaşadı deriz. Dolayısıyla Ara Güler de bizim için ‘iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu’ndan geçti’ dediğimiz bir değerimizdi. Fotoğrafla küçük yaşlarında Beyoğlu’ndaki fotoğraf stüdyolarında tanıştı. Bir foto muhabiri olarak kendini tanımlıyordu. Objektifinden birçok tarihi olaya tanıklık etti. Nazım Hikmet’ten Abidin Dino ve Picasso’ya kadar birçok ünlü fotoğraf objektifine yansıdı. Beyoğlu’nda komşumuzdu. Bizlere düşen Ara Güler ismini Beyoğlu’nda daha güçlü bir şekilde yaşatmaktır” dedi.





Fatih Aslan da “Ara Güler’in çekmiş olduğu fotoğrafların hepsinin bir hikayesi vardır. Gerçek anlamda hüzün vardır, sevinç vardır, mutluluk vardır. Bu hüznü, bu mutluluğu, bu sevinci ve zenginliği objektifine en iyi yansıtan da İstanbul’un gözü olan Ara Güler’e buradan saygılarımı anıyorum ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güler için Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında da anma töreni düzenlendi. Etkinliğe, Fatih Aslan ile Güler’in manevi kızı İpek Aslan, yakın arkadaşı Dayk Miricanyan, Prof. Ozan Bilgiseren, Gülnur Cengiz ve Tanın Helvacı ile sevenleri katıldı.



Sanatçının mezarı başında dua edilerek ilahilerin söylendiği törenin ardından, katılımcılara Ara Güler hayrına acı badem kurabiyesi ikram edildi.

Ara Güler 17 Ekim 2028’de, 90 yaşında iken hayatını kaybetmişti.

(ANKA, AA)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31163/ara-guler-aniliyor