Mustafa Destici, ‘Ermeni, Yunan, DEM’li’ sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartlarından 750 lira katkı payı alınmasını öngören kanun teklifini eleştirenlere yönelik sözlerinin çarpıtıldığını savundu: “‘Buna karşı çıkanlara ‘Ermeni’ dedi, ‘Yunanlı’ dedi. Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa ona da bir şey demem.

BBP Genel Başkanı Destici, kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşan kullanıcılardan savunma sanayi için 750 lira katkı payı alınmasını eleştiren ve kredi kartı limitini düşürenlerle ilgili, şu sözleri sarf etmişti: “100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine verecek. Ver kardeşim. Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu? Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM‘lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan’ı, Batı’yı, Ermenistan’ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye’yi, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunduğunu görmedim.”

Açıklamalarının ardından eleştirilen Destici, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Destici şöyle konuştu:

“Hükümet bunu kabul eder, etmez, uygular, uygulamaz. Bu kendi bilecekleri iş. Biz konunun önemine binaen savunma sanayimizin desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve aynı yerde duruyoruz. Bunu ifade ederken kimseye hakaret etmedik, kimseyi itham etmedik. Sadece Türkiye düşmanlarının terörle mücadele ve dış politikada takındıkları tavra vurgu yaptım. Hal böyle iken, söylemediğim sözler üzerinden itham edildim. Geçen hafta bu salonda söyledim. Bunun videosu da var. Ama ne diyorlar; ‘Buna karşı çıkanlara ‘Ermeni’ dedi, ‘Yunanlı’ dedi.‘ Benim böyle bir ifadem yok. Ama onlar bunu kendilerine yakıştırıyorlarsa ona da bir şey demem.”

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirilen Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan ve 100 bin lira üzeri kart limiti olan kullanıcılardan 750 lira katkı payı alınmasını da içeren düzenlemeler getiren kanun teklifinin görüşmeleri 2025 yılına ertelenmişti.

KAYNAK: ANKA

https://www.politikyol.com/mustafa-destici-ermeni-yunan-demli-sozlerinin-carpitildigini-iddia-etti