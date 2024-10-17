Ermeni büyüküstalar Tatev Abrahamyan ve Levon Aronian ABD Satranç Şampiyonası’nda zaferle başladı

Birgünlük tatilden sonra ABD kadınlar ve erkekler satranç şampiyonası yeniden başlattı. Katılımcıları şampiyon unvanı için mücadele etmeye devam ediyor.

Kadınlar turnuvasında büyüküsta Tatev Abrahamyan başarılara imza atmaya devam ediyor. Tatev Abrahamyan 5. turda siyah taşlarla uluslararası usta Anna Zatonskikh’i mağlup ederek 3.5 puanla 2. sırada yerini güçlendirdi.

Erkekler turnuvasında ise Ermeni büyüküsta Levon Aronian zaferle başladı. Aronian 2.5 puan alarak 4. sıraya yükseldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/17/Levon-Aronian-Tatev-Abrahamyan-satranç/287934