Daron Acemoğlu’ndan teşekkür mesajı: Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte kazanan Daron Acemoğlu sosyal medya hesabından tebrikler için bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu arada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da Acemoğlu’nu tebrik ettiği mesajı kamuoyu ile paylaştı.

Acemoğlu’nun mesajı şöyle:

“Herkese sonsuz teşekkürler



Hem arkadaşlarım hem de aynı zamanda meslektaşlarım olan Simon Johnson ve James Robinson ile beraber, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.



Aynı zamanda bu ödülün, ekonomik büyümenin anlaşılmasında kurumların rolünün önemini ve demokrasi ile siyasi değişim meselelerini vurgulamasıyla, sadece Simon, Jim ve benim çalışmalarımı değil, aynı zamanda bu konuda emek sarf eden bir çok harika genç ekonomist ve sosyal bilim insanının da çalışmalarını takdir etmiş olmasından dolayı da çok mutluyum.



Demokrasi olgusunun saldırı altında olduğu zamanlardan geçiyoruz. Yapay zeka ile ilgili bir çok konu, ekonomik eşitsizlikler, çalışma hayatının geleceği, yaşlanan dünya ve iklim değişimi gibi hepsi birbirinden önemli konularla baş edebilmek için gerekli olan toplumsal mutabakatı sağlamanın yolu her zamankinden daha güçlü kurumlara sahip olmaktan geçiyor. Temennim, bu ödülün vurgusunun dünyada kurumları ve demokrasiyi güçlendirmenin ne kadar zorlu bir mücadele gerektirdiğine ışık tutacak olması.



Beni gerek kişisel olarak gerekse mesajlarla ve sosyal medya üzerinden tebrik eden ve iyi dileklerini gönderen herkese minnettarım.”

Patrik Maşalyan’dan kutlama

Bu arada Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da Acemoğlu’nu tebrik ettiği mesajı kamuoyu ile paylaştı. Mesaj şöyle:

“Bilimsel çalışmanızın takdir edilerek Nobel Ödülü’ne layık görülmeniz vesilesiyle duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isteriz. Kutsal Sunu töreninde okuduğumuz kelimelerle bu mutlu olayı selamlıyoruz: Uygun ve doğru! Uluslararası alanda kaydettiğiniz başarılar, kabul görmüş bilimsel kişiliğiniz, yayınlarınız, bilimsel makale ve kitaplarınız bilim dünyasında kalıcı ve canlı birer anıt olarak kalacaktır. Başarılarınız, önce şahsınız, daha sonra aileniz ve ülkemiz Türkiye ve bu bağlamda Türkiye Ermeni cemaati için övünç vesilesidir. Bu başarınızı kutlarken tanınmış bir eğitimci ve yazar olan rahmetli anneniz İrma Acemyan’ı ve yetkin bir hukukçu olan rahmetli babanız Doç. Dr. Kevork Acemoğlu’nu hatırlıyoruz. Onlar kendilerine tevdi edilmiş görevleri dürüst ve gayretli çalışkanlıkları sayesinde başarı ile taçlandırmış kişiler olarak anılmaktadırlar. Bugün, Nobel Ödülü ile taçlandırılmış bilimsel çalışmalarınız gökyüzünde parlayan yıldızlar misali bilim âlemini aydınlatmaktadır. Allah sizi ve ailenizi korusun. Bu mutlu gününüz için sizi kutluyor; sizin, ailenizin, size ve bilginize saygı duyan tanıdık ve dostlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın sevincini ve gururunu paylaşıyoruz. Bu vesileyle ruhanilerimizin, kilise görevlilerimizin, cemaat kurumları ile kilise vakıflarının yöneticilerinin ve Türkiye Ermeni cemaatinin bu kutlamamıza paydaş olduklarını ifade etmek isteriz. Allah size sağlıklı bir yaşam, üretme enerjisi, başarı ve mutluluk bahşetsin. Pederane sevgi, takdis ve dualarımızla”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31162/daron-acemoglu-ndan-tesekkur-mesaji-demokrasi-olgusunun-saldiri-altinda-oldugu-zamanlardan-geciyoruz