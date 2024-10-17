Bilim adamları Güneydoğu Avrupa’da Osmanlı dönemi kilise kuyumculuk sanatını inceleyecek

17 ve 18 Ekim’de Sofya “Güneydoğu Avrupa’da altın sanatı- kuyumculuk, bağışçılar ve 15.- 19. yüzyıldadindarlık fikirleri” başlıklı uluslararası bilimsel konferansa ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, Plovdiv Piskoposluğu’nun Bilim ve Eğitim Bakanlığı “Bilimsel çalışmalar” fonu finansmanıyla düzenlediği “Osmanlı idaresi dönemindeki altın sanatı /kuyumculuk/ bağlamında kilise objeleri” projesinin bir parçasıdır.

Kilise uygulamalı sanat dalı uzmanları ve bilim adamları bir araya gelecek ve başta altın kuyumculuk sanatı incelenecek.

Bulgaristan, Avusturya, Ermenistan, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Romanya, ABD, Sırbistan, Macaristan ve Hırvatistan’dan seçkin kurum temsilcisi 26 uzman forumda yer alacak.

Konferansta kuyumculuk sanatının kilise objelerindeki kullanımı ve 15.- 19. yüzyılda Güneydoğu Avrupa’da Hristiyanların dindar cehresinin oluşturulmasındaki rolünü tartışacak.

https://bnr.bg/tr/post/102060653/guneydogu-avrupa-kilise-sanatinda-osmanli-donemi-kuyumculugu-inceleyecek