Berlin Yahudi Müzesi, 2026’ya kadar yaklaşık 500.000 Yahudi yaşam tanıklığını çevrimiçi erişime açacak

A. MUZAFFER EROL

Avrupa’daki en büyük Yahudi müzesi olan Berlin Yahudi Müzesi (BYM), arşiv ve

koleksiyon materyallerini dünya genelindeki ilgililere çevrimiçi olarak da erişilebilir

kılmayı hedefleyen iddialı bir projeye imza attı. Projenin temeli Adler-Salomon ailesinin

bağışı ile atıldı. Siemens, Berthold Leibinger Vakfı ile Bertelsmann SE & Co. KGaA’nın

katkılarıyla da yaklaşık 1800 aile arşivinin 370’i dijitalleştirilmeye başlandı. Bu arşivler,

Almanya’da yaşamış Yahudi ailelerin 250 yılı aşkın yaşam deneyimlerine dair bilgiler

sunuyor.



BYM direktörü Hetty Berg, iki yıllık bir süreç olarak planlanan aile arşivlerinin

dijitalleştirilmesi projesinde yaklaşık 500.000 dijital dosya oluşturmayı öngördüklerini

belirtti. Berg, dijitalleştirmenin sadece erişimi kolaylaştırmayı değil, aynı zamanda

arşivlerin güvenli kopyalarının oluşturularak geleceğe aktarılmasının da amaçlandığını

söyledi.



Aile koleksiyonları, Yahudi yaşamına ve aynı zamanda genel toplumsal yaşama,

dışlanmaya, zulme, sürgüne ve yeni başlangıçlara dair tanıklıklar sunuyor. Arşivlerde,

imparatorluk dönemi ve Weimar Cumhuriyeti’nde burjuva yaşamı, Birinci Dünya Savaşı,

sinagoglar, iş dünyası ve ekonomik tarih, Yahudi sporu, Yahudi öğrenci dernekleri,

okullar ve diğer Yahudi kurumları, aliyah hazırlıkları için kurulan Hachschara kampları,

Nazi dönemi boyunca zulüm ve savaş sonrası dönemde cemaatlerin yeniden inşası,

toplama kamplarındaki yaşam, kamplardan kurtulanların yaşamları ve Almanya’nın iki

kesimindeki Yahudi yaşamı ile 1989 sonrası birleşen ülkede Yahudi yaşamı hakkında

önemli tanıklıklar yer alıyor. Bu koleksiyonlar, Almanya’daki Yahudi tarihini ve

kültürünü araştırmak için önemli bir kaynak olmasının yanı sıra BYM’nin eğitim

faaliyetlerinde de kullanılacak.



Not: Bu yazı Berlin Yahudi Müzesi’nin ilgili sayfasının kısaltılmış çevirisidir.

https://www.avlaremoz.com/2024/10/17/berlin-yahudi-muzesi-2026ya-kadar-yaklasik-500-000-yahudi-yasam-tanikligini-cevrimici-erisime-acacak/