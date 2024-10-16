Simonyan։ Ermenistan ve Azerbaycan, barış anlaşmasının 16 maddesi üzerinde anlaşmaya vardı

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış sağlama konusunda anlaşma eşiğinde olduğunu açıkladı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı, Parlamentolar Arası Birliğin 149. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı konuşmada bu konuya değindi.

Simonyan, özelikle şu ifadeleri kullandı: “Barışın sağlanmasına gelince, Ermenistan ve Azerbaycan’ın anlaşmaya varma eşiğinde olduğunu bildirmek isterim.

Barış süreci aylar önce ciddi şekilde başladığında, Azerbaycan uluslararası olarak tanınan 5 madde üzerinde anlaşmamızı istiyordu.

16 madde üzerinde anlaşmaya vardığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum. Mükemmel artık iyinin düşmanı olmamalıdır. Barış sağlama zamanı geldi, barış zamanı şimdi.

Azerbaycan’ı siyasi irade göstermeye, anı değerlendirmeye ve mümkün olanı gerçeğe dönüştürmek için bize katılmaya davet ediyoruz. Ermenistan, bugün bile bir barış anlaşması imzalamaya hazır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/15/Simonyan-Ermenistan-Azerbaycan-barış-anlaşması/287651