Khaçaturyan ve Tokayev, Kazakistan’da Ermenistan Kültür Günleri açılışına katıldı

Astana’da, Kazakistan’daki Ermenistan Kültür Günleri etkinliklerinin başlangıcı olan Charles Aznavour’un 100. yıldönümüne adanmış bir açılış konseri düzenlendi.



Kazakistan Kalibek Kuanişbaev Ulusal Müzik ve Dram Tiyatrosu’nda düzenlenen görkemli konsere, resmi ziyaret için Astana’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Bakan Andreasyan şunları kaydetti: “Ermenistan Cumhurbaşkanı Sayın Khaçaturyan’ın ziyareti çerçevesinde Ermeni kültürünü Kazakistan’ın kültürsever toplumuna tanıtmak bizim için büyük bir onurdur ve bu iki kat onurlu ve sorumlu bir davranıştır. Bugünkü açılış konserimizde her iki ülkenin başkanları da var.”

Kültür günleri programının özünde iki önemli Ermeni sanatçı Charles Aznavour ve Sergey Parajanov’un yaratıcı mirasının sunulması olduğunu vurgulayan Andreasyan, bunun tesadüf olmadığını, çünkü bu yıl tüm dünyanın yıldönümlerini kutladığını vurguladı.

Ermeni bakana göre Sos Sarkisyan adını taşıyan tiyatro grubunun seçilmesi de tesadüf değil. Kazakistan kamuoyunun mutlaka tanıdığı ve hatırladığı bir aktör.



Bakana göre, iki ülke arasındaki kültürel işbirliği, sanatın neredeyse tüm alanlarını kapsayacak şekilde gelişmeye devam ediyor.

“Yerevan Devlet Üniversitesinde, 2010 yılından bu yana BDT bölgesinde açılan ve ünlü Kazak aydını Abay Kunanbayev’in adını taşıyan Kazak dili, tarihi ve kültürü tarih merkezi var. 2016 yılından bu yana da Ermenistan Milli Kütüphanesi’nde Kazak edebiyatı merkezi açıldı.” dile getirdi.

Parajanov Müzesi tarafından hazırlanan, Sergey Parajanov’un yaşamına ve faaliyetlerine adanan fotoğraf sergisi, Kalibek Kuanishbaev’in adını taşıyan tiyatronun fuayesinde açıldı.

Konserde ağırlıklı olarak chansonniere şarkılarının yanı sıra Komitas ve Arno Babajanyan’ın eserleri de çalındı.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/10/16/Khaçaturyan-Tokayev-Kazakistan-Ermenistan-Kültür-Günleri/287723