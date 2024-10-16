Erdoğan’dan Acemoğlu’na tebrik

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu’nu tebrik ediyoruz” dedi. Savunma ihracatının 5,6 milyar dolar rakamını yakaladığını belirten Erdoğan, “İHA’larda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, cezasızlık algısının mutlaka giderileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan Daron Acemoğlu’nu tebrik eden Erdoğan, “2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Ekonomist Daron Acemoğlu’nu tebrik ediyoruz” dedi.

“Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyacak, çığır açmış teknolojilerin kuluçka dönemlerini çok iyi analiz edecek, bugünü kurtarmayı kafi görmeyerek yarınları doğru planlayacağız” diyen Erdoğan, 2024-2025 akademik yıl açılışında bilimsel araştırmalarda üniversitelerden beklentileri vurguladıklarını belirtti.

178 ülkeye ihracat

TEKNOFEST’in, Türkiye’nin artık bir markası haline dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, “EKNOFEST’in 9.sunu Adana’da gerçekleştirdik. TEKNOFEST Adana ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı güçlendirmiştir. Savunma sanayinde gizli açık pekçok ambargoya rağmen nereden nereye geldiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. İHA’larda dünyanın ilk 4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Geçen yıl bu alanda dünya genelinde satışların yüzde 65’i Türk savunma sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirildi. Savunma ihracatımız 5,6 milyar dolar rakamını yakaladı. 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizi seferberlik ruhuyla desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Denetimler sürecek

Devletin görevinin vatandaşın sağlıklı güvenilir gıdaya erişimini temin etmek olduğunu belirten Erdoğan, “Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda Kontrol ekiplerimiz 990 bin denetim yapmıştır. Bu denetimleri arttırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummuyacağız. Her türlü sıkıntılı durumu adil, hızlı ve şeffaf şekilde kamuoyumuzun bilgisine sunacağız” dedi.

Anayasa çağrısı

1 Ekim Salı günü TBMM’de 28. dönem 3. yasama yılının açılışının yapıldığını ve Meclis hitabında Türk demokrasisini darbe anayasasından bir an önce kurtararak yeni ve sivil anayasa ile buluşturma talebini teyid ettiklerini belirten Erdoğan, “Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur ittifakının herhangi sorununun olmadığını ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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