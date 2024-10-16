Daron Acemoğlu kimdir?

Yalçın Bayer

Üç ekonomist, ulusların zenginleşmesi konusunda, coğrafi ve ekonomik açıdan farklı özelliklere sahip ülkeleri karşılaştırarak kurumların yapısının bu süreçte belirleyici faktör olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşmışlardır.

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul edilmekte “fizik”, “kimya”, “edebiyat”, “barış” ve “tıp” olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler ve kuruluşlara verilmektedir. Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969’da verilmiştir. Her yıl Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilmektedir.

Ekonomi Ödülü Komitesi’nin Başkanı Jakob Svensson şu açıklamayı yapmıştır: “Ülkeler arasındaki gelir uçurumunu kapatmak günümüzün en büyük zorluklarından biri. Simon Johnson, James A. Robinson ve Daron Acemoğlu, çığır açıcı araştırmaları sayesinde ülkelerin neden başarılı olup neden olamadıkları konusunu daha iyi anlıyoruz.”

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusunu kötüye kullanan kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor” denilmiştir. Üç isim, “Kurumlar nasıl oluştu ve refahı nasıl etkiledi” konusundaki çalışmalarından dolayı ödül almıştır.

TUNCER BULUTAY HOCA

Acemoğlu’nun, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, ekonomi teorisi, beşerî sermaye ve eğitim konularında çalışmaları vardır. Acemoğlu, akademik dünyada değil, aynı zamanda geniş kitleler üzerinde de etki oluşturan bir isimdir. Acemoğlu, 1967’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Kadıköy Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda tamamlamış, 1986’da Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için York Üniversitesi’nde (İngiltere) görev yapmıştır. London School of Economics’te öğretim görevlisi olarak çalışmış, 2000 yılında profesör olmuştur. 1993 yılından bu yana MIT bünyesinde akademik kariyerine devam etmektedir.

Acemoğlu, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülü iki arkadaşı ile paylaşacaktır.

Günümüze kadar 82 ülkeden çok sayıda kişi ve kurum Nobel Ödülü kazanmıştır. Türkiye 3 Nobel ödülüyle Nobel liginde 31’inci sırayı; Beyaz Rusya, Hırvatistan, Litvanya, Meksika ve Yeni Zelanda ile paylaşmıştır.

SBF’den Prof. Dr. Tuncer Bulutay yaşamının son yıllarındaki konuşmalarında sözü Daron Acemoğlu’na getirip “Arkadaşlar, Acemoğlu, gelecekte Nobel ekonomi ödülünü alacak ilk Türk olacak” derdi.

Prof. Dr. Sadık Rıdvan KARLUK

GÜNÜN SÖZÜ

“Artık sağcı solcu kalmadı. Elimizde bir vatan kaldı, bir de vatan hainleri.” Cemil MERİÇ

ÇORLU KİTAP VE KIRTASİYE FUARI

12. Geleneksel Çorlu Kitap ve Kırtasiye Fuarı, 19-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye çapında tanınmış ulusal yazarlar ve yerel yazarların katılacağı fuarda ayrıca kırtasiye firmaları da yerini alacak. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt “Kültür ve sanat, kent hayatına değer katar. Bizleri ileriye götürecek olan yegâne araç kitaplardır” dedi.

İKLİM İSTİKRARSIZLIĞI

HAVA olaylarının, kasırgaların bir silah olarak kullanılması için ne denmeli. Dünya çapında iklim istikrarsızlığı: ABD Ordusu ‘Havanın sahibi’ mi? ‘Havayı silahlandırmak’ modern savaşın bir aracı mı? Kasırgaları nasıl yönlendirirsiniz? Evleri nasıl sular altına alırsınız ve lityumu nasıl çalarsınız? Kuzey Carolina’daki lityum zengini madenler ve hükümeti işgal eden hırsızlar! Onlarca yıldır kasırgaları yaratma ve yönlendirme teknolojisine sahip miyiz?

MESAJ PANOSU

– 9. KÖY Söyleşileri ‘30 yıllık Açık Radyo örneği ile Türkiye’de ifade özgürlüğü’ başlığı ile Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra ve yayın koordinatörlüğünü yürüten İlksen Mavituna, Açık Radyo’nun 30 yıl süren çalışmalarını, kuruluş sürecini ve felsefesini anlatacak. 24 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü Yıldız Yazıcıoğlu üstlenecek. Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde gerçekleşecek söyleşi Zoom üzerinde de takip edilebilecek.

– HER sene iş dünyası, akademi, girişimcilik, spor ve sanat gibi farklı alanlardan seçkin konuşmacılara ev sahipliği yapan Zirve 23; bu sene 4. kez gençlerle buluşacak. Zirve bu yıl “Sesini Duyur!” temasıyla 17 Ekim’de İstanbul Volkswagen Arena’da 09.00-18.00 arasında gerçekleşecek ve Türkiye genelinden seçilmiş 2000 üniversite öğrencisi katılacak.

‘ZENGİNLEŞİRKEN YOKSULLAŞMAK’

Bir yanda yoksul halktan paralar toplanıp, dinsel yapılar yükselirken öte yandan iktidar kavgaları inanılmaz boyutlara ulaşır.

‘HASTALIKLI DİNDARLIK’

Cahilce bir dindarlıktan daha tehlikeli bir şey olamaz, sözünü unutmayın. Yaşamı dinle doldurmak onlar açısından en iyi çözüm yolu sayılır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

– ABB’nin, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusundaki farkındalık çalışmaları kapsamında ANSİAD ile işbirliğinde bugün Antalya Akra Otel’de iklim değişikliği zirvesi düzenlendiğini…

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/daron-acemoglu-kimdir-42563171