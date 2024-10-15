Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Başepiskopos Zekiyan yaş sınırı nedeniyle görevi bıraktı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Levon Zekiyan 10 Ekim 2024 itibariyle görevini bıraktı.

Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Levon Zekiyan yaptığı açıklamayla yaş sınırlamasından dolayı görevi bıraktığını açıkladı.

Kerabaydzar Zekiyan’ın görevini bırakması aslında beklenen bir gelişmeydi, Zekiyan bir süredir bu durumu yakın çevresiyle paylaşmaktaydı.

Ermeni Katolik Kilisesinde Ruhani Liderin görevi 75 yaş ile sınırlı. Bu aşamada Papalık yeni isimler önerecek, İstanbul’da da ruhani mecliste oylama yapılacak

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31145/turkiye-katolik-ermenileri-ruhani-lideri-basepiskopos-zekiyan-yas-siniri-nedeniyle-gorevi-birakti